Naša minulosť, budúcnosť a vzťahy

Ako minulosť ovplyvňuje našu budúcnosť vo vzťahoch

Dnes sa prebúdzam do upršaného rána. Vonku už je cítiť príchod zimy, otváram okno a dovnútra sa mi rýchlo dostáva veľmi svieži vzduch. Robím si šípkový čaj, ktorý len tak mimochodom má pre môj organizmus mnoho pozitívnych účinkov, okrem iného posilňuje imunitu a zlepšuje duševnú vitalitu. Otváram počítač a zamýšľam sa nad tým, ako tento príspevok začať. Už dlhšie totiž v sebe skúmam, aký vplyv mali na mňa zážitky z mojich minulých vzťahov.

Rozhodne si myslím, že je pre mňa prospešné učiť a vyvíjať sa vo vzťahoch a následne na základe svojich skúseností formovať plnohodnotnejšie vzťahy v budúcnosti. Vnímam to tak, že človek sa učí celý život, vo vzťahoch pracujeme napríklad na svojich komunikačných schopnostiach. Je dôležité vedieť dať najavo to, čo potrebujeme, chceme a cítime a zároveň to, čo pre nás prijateľné nie je. Tiež sa nám menia a vyvíjajú predstavy o partnerovi alebo partnerke vďaka tomu, že v realite zažívame aké to je byť s niekým, kto má určité charakterové vlastnosti a naopak aké to je, keď určité vlastnosti chýbajú.

Verím a zároveň aj skúsenosť mi hovorí, že každý vzťah a každý jeden zážitok, či už pozitívny alebo negatívny (hranica medzi oboma je veľmi subjektívna) nás môže niečo naučiť a posunúť v budúcnosti ďalej.

Prečo sa ale niekedy cítime, že sa chyby vo vzťahoch opakujú, stále stretávame toho “nepravého”, prípadne si nevieme nájsť niekoho, kto nám “pasuje” a s kým nám to dlhšie vydrží?

Toto sú 3 hlavné oblasti do ktorých odporúčam nazrieť:Odpustenie

Odpustenie zo srdca robí zázraky. Niekedy máme schopnosť odpustiť okamžite, ale väčšinou je odpustenie dlhší proces. Na to aby sme úplne odpustili potrebujeme čas a viacero príležitostí, kedy vedome odpustíme človeku, sebe, alebo celej situácii. Časom si totiž môžeme uvedomiť ďalšie a ďalšie situácie, kedy sme sa cítili nepríjemne alebo kedy nám bolo ukrivdené, ďalšie situácie, ktoré potrebujeme spracovať. A keď sa nám naozaj podarí odpustiť, opadne z nás ťažoba, ktorú so sebou nosíme a zrazu sa nám rozšíri obzor o horizont, ktorý sme doteraz nevideli. A v novom horizonte na nás už môže čakať niekto nový.

Iný náhľad

Často sa stretávam s tým, že ľudia nevidia svoj minulý vzťah z viacerých strán. Stáva sa, že sa na vzťah pozeráme len jedným uhlom pohľadu a práve vtedy nám veľa vecí, z ktorých by sme sa mohli naučiť niečo pre svoju budúcnosť, uniká. A jedna z vecí, na ktorú nám tento život slúži je učenie sa, takže ak sa nechcete znovu učiť to isté v ďalšom vzťahu, je dobré sa zamyslieť aj nad touto možnosťou. Čo nám naši partneri zrkadlia, a čo nás naše minulé vzťahy mali naučiť? Nájdime si ten čas pre seba, skúsme sa zamyslieť a nájsť odpovede .

Vnútorná zmena

Častokrát chceme od druhého, čo v skutočnosti ani my nemáme. A áno, niekedy to môže fungovať v takzvanom obojstranne závislom vzťahu. Doba obojstranne závislých vzťahov pomaly ale isto odchádza, preto na tento starý model fungovania už nevieme nadviazať. Ľudia dnes hľadajú vnútorné porozumenie, pokoj a harmóniu. A preto robíme túto prácu, aby sme vám pomohli byť najlepší aký viete byť. Nájsť potom partnera, ktorý vám sadne je iba otázka času.

V podstate celý život sa učíme a rozvíjame, takže vnútorný rozvoj nie je krátkodobá záležitosť. Možno môžete mať pocit, že popracujem na sebe a keď konečne stretnem partnera, tak je to hotovo. Z krátkodobého hľadiska to môže fungovať, ale asi vám nemusím hovoriť, že aj vzťah sa vyvíja a keď sa s ním budete vyvíjať aj vy, šanca na úspech je oveľa vyššia.